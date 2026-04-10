Une marche blanche ce samedi pour Gloria, victime d’un féminicide

Début mars, Gloria, 24 ans, a été assassinée à Schaerbeek. En sa mémoire, sa famille et ses proches organisent une marche silencieuse ce samedi 11 avril.

Gloria, 24 ans, a été tuée le 5 mars dans son appartement situé rue Docteur Elie Lambotte, à Schaerbeek. Son ex-compagnon a été placé sous mandat d’arrêt. Selon des témoignages de proches récoltés par les médias, Gloria aurait été tuée dans son sommeil d’une balle dans la tête tirée par son ex-compagnon. Elle subissait, selon eux, des violences de la part de cet homme et avait déjà porté plainte après des menaces de mort. Il n’aurait pas accepté la rupture et aurait commis ce féminicide.

Sa famille et ses proches organisent une procession silencieuse à Schaerbeek le samedi 11 avril en sa mémoire. Le départ sera donné à 14h00 au 265 de la rue Docteur Elie Lambotte. Toute personne souhaitant participer est la bienvenue, mais il est demandé aux participants de porter des vêtements noirs. Des roses et des bougies blanches seront déposées devant le domicile de Gloria. Cet événement est aussi l’occasion de sensibiliser davantage le public aux féminicides. Les organisateurs souhaitent également que les responsables politiques prennent des mesures plus décisives pour protéger les victimes de violences conjugales.