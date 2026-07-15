Une manifestation d’extrême droite peut finalement se tenir à Ixelles

Une manifestation d’un mouvement d’extrême droite, prévue mercredi après-midi place du Luxembourg, peut finalement se tenir. La décision de bourgmestre d’Ixelles, Romain De Reusme (PS), d’interdire la manifestation a en effet été suspendue par le Conseil d’Etat.

La manifestation en question est organisée par la militante néerlandaise d’extrême droite Eva Vlaardingerbroek, qui milite pour l’adoption d’un “Save Europe Act,” un cadre législatif censé “rétablir les frontières, l’Etat de droit et préserver la civilisation européenne“. Selon cette Néerlandaise, qui plaide également pour la fin des institutions de l’Union européenne, “la théorie du remplacement n’est plus une théorie mais un fait.”

Parmi les signataires du “Save Europe Act“, on retrouve en outre l’ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbàn, des membres du parti d’extrême droite allemand AfD mais aussi le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, et son ancien président, Filip Dewinter. La manifestation prévue à Ixelles, non loin du Parlement européen, devait débuter ce mercredi à 14h45.