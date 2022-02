La manifestation des camionneurs ce lundi contre les mesures sanitaires interdit

Un mouvement de camionneurs compte paralyser la capitale le lundi 14 février aux alentours de 13h. Selon la police fédérale, il n’est pas certain que l’appel soit largement entendu, rapporte Belga. Les autorités ont interdit la manifestation.

Regroupant près de 800 membres sur un groupe Facebook, le “convoi de la liberté Belgique” lance un appel au monde des transporteurs. Le mouvement exige le respect des libertés et des droits fondamentaux et prévoit de réunir les camionneurs des quatre coins de Belgique dans la capitale (en définitive sur le parking C du Heysel). Le parcours du convoi reste cependant inconnu des autorités, précise le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Le cabinet de l’Intérieur, en concertation avec la Région Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles, prévient que les moyens seront déployés pour empêcher les blocages. L’appel à l’égard des camionneurs encourage les transporteurs frontaliers à se déplacer dans la capitale, la police fédérale va effectuer des contrôles sur les grands axes vers Bruxelles. La Région et la ville n’ont pas reçu de demande de manifestation, les autorités ont décidé d’interdire les protestations avec des camions sur leur territoire.

La Febetra (Fédération des transporteurs et prestataires de services logistiques belges) et les syndicats de transport (CSC/ACV-Transcom et FGTB-UBT/ABVV-BTB) n’ont pas connaissance du nombre de camionneurs qui ont prévu de manifester. Les deux associations prennent leur distance de l’initiative.

SDC avec Belga – Photo : Belga/Anthony Dehez

► Lire aussi | Les enseignants se mobilisent pour demander un “changement de cap”