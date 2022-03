Une ligne d’info gratuite pour répondre aux Ukrainiens et à leurs hébergeurs

Via cette ligne d’info, l’association Caritas International entend partager ses connaissances en matières d’accueil et d’accompagnement des personnes réfugiées et migrantes en Belgique.

Une ligne téléphonique gratuite vient d’être lancée par Caritas International pour répondre aux questions de ceux qui hébergent des Ukrainiens, indique l’association dans un communiqué. Le numéro à composer est le 0800 2 41 41. Cette ligne téléphonique est accessible du lundi au vendredi entre 12h et 18h. Une ligne d’info en langue ukrainienne est par ailleurs ouverte via l’application Whatsapp. Les exilés ukrainiens ont accès à ce service en composant le 0032 476 34 07 58.

Caritas International précise que cette initiative s’inscrit dans le prolongement des permanences que Caritas assure déjà au centre du Heysel, où s’organise l’enregistrement des exilés ukrainiens. « L’enjeu est de pouvoir apporter rapidement et facilement une information de qualité, croisée et mise à jour de sorte à pouvoir aiguiller les personnes désorientées ou en difficulté vers les instances ou les ressources adéquates », note Pieter Van Roeyen, juriste et coordinateur du point d’info, cité dans le communiqué.

Ce service de point d’info vise en priorité les questions d’ordre sociales ou juridiques, telles que ‘Comment obtenir les documents de séjour en Belgique’ ou encore ‘Comment organiser la cohabitation ?’

20.000 Ukrainiens enregistrés en Belgique

Quelque 20.000 Ukrainiens se sont déjà enregistrés auprès des services belges et le pays s’attend à en accueillir dix fois plus. “De par le nombre de personnes qui sollicitent la protection de la Belgique, leur statut particulier et le modèle inédit d’accueil mis en place, beaucoup restent sans réponses. Nous voulons contribuer à faciliter l’accueil et l’activation des droits de ces personnes, » explique Anne Dussart, responsable des programmes sociaux de Caritas International. Le communiqué précise également qu’une attention particulière sera accordée aux ressortissants de pays tiers (étudiants, travailleurs étrangers, etc.) qui ont aussi dû fuir l’Ukraine.

