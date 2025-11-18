Une immense chaussure rouge piétinant des poulets: GAIA proteste contre McDonald’s à Anderlecht

À Anderlecht, GAIA a mené une action devant un restaurant McDonald’s pour dénoncer la souffrance des poulets de ses fournisseurs et pousser la chaîne à rejoindre le Better Chicken Commitment.

L’organisation de défense des animaux GAIA souhaite mettre en lumière la souffrance animale dans les élevages avicoles qui fournissent de la viande de poulet au géant américain de la restauration rapide McDonald’s. D’autres géants de la restauration rapide ont déjà adhéré à la charte internationale ‘Better Chicken Commitment’, mais McDonald’s refuse de le faire pour des raisons de rentabilité, a insisté mardi la directrice de GAIA, Ann De Greef, dans l’établissement McDonald’s à Anderlecht.

L’organisation a pu, dit-elle, démontrer en images comment l’entreprise avicole Cargill, fournisseur de McDonald’s, engraisse complètement les poulets en à peine 42 jours, un rythme de croissance anormal qui provoque de graves problèmes de santé, notamment des troubles respiratoires, des tumeurs et une mortalité excessive. “Certains poulets sont couchés sur le dos, mourants, car ils ne peuvent plus se tenir debout, d’autres sont estropiés et ne peuvent plus atteindre leur nourriture ou leur eau“, souligne Mme De Greef.

GAIA a ainsi dévoilé mardi les images tournées en caméra cachée dans plusieurs élevages français fournisseurs de McDonald’s Belgique.

Pour faire passer son message, GAIA déploie une action de terrain dans tout le pays. “Une immense chaussure rouge — celle de la mascotte Ronald McDonald — sillonnera la Belgique et s’arrêtera devant plusieurs restaurants du groupe. Ce sera le cas à Bruxelles, Liège, Anvers, Louvain, Gand, Bruges, Charleroi et Namur. Sous cette chaussure, des poulets symboliquement écrasés rappellent les souffrances bien réelles cachées derrière chaque menu à base de poulet“, est-il détaillé dans le communiqué de l’organisation.

Des concurrents tels que Burger King, Subway, Domino’s ou KFC ont déjà signé le Better Chicken Commitment, rappelle GAIA.

Belga – Photo : Belga Image