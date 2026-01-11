Une famille intoxiquée au CO à Anderlecht samedi

Une famille a été intoxiquée au CO samedi soir à Anderlecht, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. La famille, composée de 2 adultes et 4 enfants, a dû être emmenée à l’hôpital, mais a déjà pu quitter l’unité de soins durant la nuit.

“Vers 20h45, les services de secours ont été appelés après la chute d’une dame enceinte rue Victor Rauter à Anderlecht”, a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “À leur arrivée sur place, le détecteur CO des ambulanciers s’est immédiatement déclenché. Ils ont évacué les habitants de l’appartement et ont demandé des renforts de pompiers.”

Toute la famille, deux adultes et quatre enfants a dû être emmenée à l’hôpital Ils ont, entre-temps, pu quitter celui-ci après avoir reçu des soins. Une mauvaise connexion entre la chaudière et la cheminée de l’appartement est à l’origine de l’intoxication, a précisé le porte-parole.

Sibelga a coupé le compteur de gaz de l’habitation. La police et la commune d’Anderlecht se sont chargées de reloger la famille. Pendant son intervention, Sibelga a également repéré une fuite de gaz, qui a été colmatée.

Le porte-parole des pompiers a tenu à rappeler plusieurs conseils pour prévenir tout problème avec le CO dans une habitation : ne pas utiliser de barbecue, générateur ou appareil mobile à combustible à l’intérieur, faire entretenir régulièrement les installations de chauffage, assurer une évacuation suffisante, ne pas boucher les grilles de ventilation et installer un détecteur de monoxyde de carbone. En cas de maux de tête, nausées ou vertiges, il est demandé de quitter le bâtiment et d’appeler le 112.

Belga