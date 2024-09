Une famille avec deux enfants transportée à l’hôpital après une intoxication au CO

Une famille bruxelloise a été évacuée dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO), a indiqué dimanche le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les jours des victimes ne sont pas en danger.

“Vers 2h40, les ambulanciers ont été contactés pour une famille, dont deux enfants, qui ne se sentait pas bien. Une fois arrivés au domicile, situé avenue de l’Héliport, leur détecteur de CO s’est enclenché“, a expliqué Walter Derieuw. Les services de secours ont ensuite remarqué la présence d’un barbecue dont les braises étaient encore allumées. Celui-ci est à l’origine de l’intoxication.

Les membres de la famille ont ensuite été transférés vers l’hôpital, mais leurs vies ne sont pas en danger.

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, les pompiers rappellent notamment qu’il est préférable de faire placer son chauffe-eau par un technicien professionnel, de procéder chaque année à l’entretien et aux contrôles obligatoires de l’appareil, de faire inspecter l’évacuation des gaz de combustion et de veiller à ventiler naturellement la pièce, de placer des appareils de mesure de CO homologués et, enfin, d’appeler les secours (112) en cas de symptômes (nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine). En attendant leur arrivée, il faut ouvrir les fenêtres pour aérer et, si possible, évacuer les personnes présentes.

Les barbecues et braseros doivent en outre être utilisés exclusivement à l’extérieur pour des raisons de sécurité.

