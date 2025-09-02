Une exposition sur les enfants palestiniens détenus en Israël organisée à Bruxelles

Elle est organisée par l’association DEI-ECPAT Belgique, née de la fusion entre Défense des enfants international Belgique (DEI) et Eradicate sexual exploitation of children Belgium (ECPAT). L’exposition sera visible jusqu’au 6 septembre.

L’exposition “L’intolérable: les enfants en détention militaire”, consacrée à l’emprisonnement d’enfants palestiniens par l’État d’Israël, a débuté le 28 août au centre LaVallée à Bruxelles.

“Face à la situation dans la bande de Gaza, nous n’avons pas le droit à l’indifférence. Car défendre les enfants et le peuple palestinien, c’est défendre une idée universelle: celle que chaque enfant, chaque être humain, quel que soit l’endroit où il est né, a droit à la liberté, à la dignité et à la paix”, a déclaré Elisabeth Degryse (Les Engagés), ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lors du vernissage de l’exposition. L’objectif de DEI-ECPAT est de protéger les droits des enfants et d’éradiquer leur exploitation sexuelle. Les associations, les écoles ou les communes pourront ensuite emprunter gratuitement les 16 photographies légendées afin d’informer et de promouvoir le dialogue autour de ce sujet.

► Lire aussi | Accord gouvernemental sur Gaza : pour le PS, la Belgique “se place du mauvais côté de l’histoire”

Plusieurs institutions ont déjà annoncé leur volonté d’accueillir l’exposition, comme le centre culturel de Mouscron, en novembre. “Chaque année, Israël arrête arbitrairement et poursuit environ 700 enfants palestiniens devant des tribunaux militaires. Trois quarts d’entre eux subissent des violences physiques à la suite de leur arrestation et, dans 88% des cas, leurs parents ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés ni le lieu où ils sont détenus. Ces enfants restent incarcérés pendant des mois, voire des années”, ont expliqué les organisateurs de l’exposition.

Selon les chiffres de la Palestinian Commission of Detainees Affairs, plus de 450 enfants sont détenus dans des prisons israéliennes depuis le début du mois d’août.

Belga