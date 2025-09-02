Accord gouvernemental sur Gaza : pour le PS, la Belgique “se place du mauvais côté de l’histoire”

Une “reconnaissance sous conditions n’est pas une reconnaissance !”, estime le président du PS Paul Magnette dans un message posté mardi sur le réseau X.

Dans la nuit de lundi à mardi, le gouvernement fédéral s’est accordé sur une reconnaissance de la Palestine. Cette décision n’entrera toutefois en vigueur qu’à deux conditions : qu’une fois le dernier otage libéré de Gaza et le Hamas démilitarisé. Le PS, dans l’opposition, désapprouve cette position. “En refusant de choisir, la Belgique laisse Netanyahou poursuivre le génocide et la colonisation”, estime M. Magnette. “Elle se place du mauvais côté de l’histoire.”

Une « reconnaissance sous conditions » n’est pas une reconnaissance ! En refusant de choisir, la Belgique laisse Netanyahou poursuivre le génocide et la colonisation. Elle se place du mauvais côté de l’histoire. — Paul Magnette (@PaulMagnette) September 2, 2025

Le groupe PS demande par ailleurs que le Premier ministre Bart De Wever vienne aussi s’exprimer en commission des Relations extérieures de la Chambre demain/mercredi “pour faire la clarté sur la décision du kern étant donné les différentes interprétations qui circulent depuis ce matin.” Seul le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot est attendu à cette séance de commission.

Belga