Une exposition célébrant l’Égypte ancienne s’ouvre à la Villa Empain

Avec la Villa Empain pour écrin, “Regards intemporels: des pharaons à aujourd’hui” célèbre l’Égypte ancienne et l’art d’aujourd’hui lié au continent africain.

La Fondation Boghossian et la Fondation Gandur pour l’Art s’associent le temps d’une exposition qui se tiendra du 10 avril au 7 septembre 2025, annonce la première mercredi dans un communiqué. L’entrée du bâtiment Art Déco à peine franchie, le public découvre l’œuvre monumentale de l’artiste marocaine Ghizlane Sahli dans le grand hall. Intitulée “La plume, le papier et le parfum”, elle représente l’un des emblèmes égyptiens les plus importants: le Nil. Comme dans les eaux du monde entier, le plastique s’est peu à peu intégré aux flots du fleuve nourricier. Ainsi, l’œuvre est cousue de fil d’or, laissant parfois entrevoir des morceaux de bouteilles usagées. La visite se poursuit au détour des autres pièces de la villa bruxelloise et s’articule autour de huit thématiques axées sur la représentation du regard et sur le regard que l’on porte sur son environnement.

Curieux et amatrices d’art peuvent ainsi contempler plus d’une centaine d’œuvres issues des collections de la Fondation Gandur pour l’Art, classées derrière les titres “Regards fardés”, “Regards sur la mort”, “Regards sur le Nil”, “Regards célèbres”, “Regards sur le sacré”, “Le mythe de l’œil de Rê”, “Le mythe de l’œil d’Horus” et “Regards animaux”.

L’exposition rassemble, d’une part, des figurines, des amulettes et des masques de sarcophage, témoins de la vie quotidienne et de l’art funéraire de l’Égypte antique. D’autre part, elle met à l’honneur des figures emblématiques de la période pharaonique, telles Ramsès II, dont un buste en granit rouge datant du IIe millénaire avant J.-C. est présenté dans la chambre d’amis de la villa. Le parcours d’exposition met également en lumière les œuvres récentes d’artistes entretenant des liens forts avec le continent africain, dans la pluralité qui le caractérise. À travers plus de 40 peintures, photographies et sculptures issues de la collection d’art contemporain africain et de la diaspora de la Fondation Gandur pour l’Art, un dialogue libre et vivant s’établit avec des thématiques qui résonnent depuis l’époque des pharaons.

Belga