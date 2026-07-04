Une deuxième plainte à l’encontre de l’avocat Marc Uyttendaele

Une deuxième plainte pour atteinte à l’intégrité sexuelle et harcèlement vise l’avocat Marc Uyttendaele, a confirmé vendredi à Belga Me Anthony Rizzo, conseil des deux plaignantes. Cette nouvelle plainte est jointe à l’instruction pénale ouverte à la suite de la première plainte, déposée en 2024.

L’information a été révélée vendredi par le journal Le Soir. Me Anthony Rizzo a confirmé qu’il représente les deux plaignantes et que “la deuxième plainte est jointe à l’instruction pénale liée à la première plainte”, les deux dossiers faisant l’objet d’une instruction commune.

Selon Le Soir, cette seconde plainte porte sur des faits présumés remontant à 2021-2022 et concernerait une ancienne cliente de l’avocat.

Marc Uyttendaele était déjà visé par une première plainte pour atteinte à l’intégrité sexuelle, déposée en mai 2024. Dans ce dossier, le parquet de Bruxelles avait proposé une médiation pénale après que l’avocat a reconnu avoir posé “un geste inapproprié” dans ce qu’il estimait être, à tort, un contexte de séduction réciproque. La plaignante a toutefois refusé cette médiation et s’est constituée partie civile en mars dernier.

Par l’intermédiaire de son avocate, Me Benjamine Bovy, Marc Uyttendaele affirme avoir appris l’existence de cette nouvelle plainte par voie de presse. “Il en ignore tout: l’identité de la plaignante comme la nature de ce qui lui serait reproché. Il dément avec la plus grande fermeté toute infraction”, indique un communiqué transmis à Belga. Sa défense précise qu’elle ne fera pas d’autre commentaire.

Le parquet de Bruxelles a confirmé, au Soir, qu’une instruction est en cours et n’a pas souhaité faire d’autre commentaire.

Belga