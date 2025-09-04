Passer la navigation
Une collaboration entre la Commune de Saint-Josse et la Maison de Justice

Le Bourgmestre Emir Kir et la Maison de Justice ont annoncé un accord de principe quant à une collaboration qui a été adopté par le Collège.

Concrètement, l’objectif de cette collaboration sera de permettre à des personnes ayant commis de petites et moyennes infractions d’effectuer des tâches au profit de la collectivité en étant accompagnées tant par la Commune, que par la Maison de Justice.

Le Bourgmestre Emir KIR a commenté cette annonce dans un communiqué de presse : “C’est un message qui a une double portée. Pour l’auteur, cela le responsabilise tout en offrant une possibilité de réparation vis-à-vis de la société. Quand vous avez roulé trop vite, je suis convaincu qu’accompagner nos Gardiens de la paix quand ils veillent à la sécurité des enfants devant les écoles, vous fait réfléchir à deux fois avant de récidiver. Nous avons répondu favorablement à l’appel du Procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil afin que les communes participent à l’effort en se proposant comme un lieu d’accueil pour les peines de travail autonome. C’est une collaboration qui se veut directe, rapide, efficace et qui servira la collectivité.”

Rédaction

04 septembre 2025 - 12h49
Modifié le 04 septembre 2025 - 12h49
 

