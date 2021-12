Une chercheuse de l’ULB remporte le prix de recherche 2021 “Genre et Covid-19”

Clémence Deswert, chercheuse à l’ULB, remporte un montant de 3.000 €.

Elle est lauréate pour son travail de recherche intitulé “The Praise for a “Caretaker” Leader : Gendered Press Coverage of Prime Minister Sophie Wilmès in a COVID-19 Context“. Le but de cette recherche était d’analyser l’impact du Covid-19 sur la construction genrée du leadership politique dans les médias. Et plus précisément par le biais d’une étude de cas : le traitement par la presse belge francophone du leadership politique exercé par la Première ministre belge Sophie Wilmès au cours de son mandat au cours de la période octobre 2019-septembre 2020.

Valoriser les travaux de recherche

Ce prix est décerné par le Comité Femmes & Sciences. Il a pour but de valoriser et de stimuler les travaux de recherche menés dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui intègrent les questions de genre/sexe. Cette année, la thématique choisie était “Genre et Covid-19“, elle porte sur les impacts sexués et/ou genrés de la pandémie de Covid-19.

Le prix récompense des travaux de recherche originaux/inédits, présentés par un ou plusieurs chercheurs/chercheuses qui ont un niveau (post)doctoral dans une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles et un membre du personnel académique ou scientifique nommé à titre définitif ou à titre probatoire au sein d’une des six universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

