Une chanson contre le harcèlement écrite et chantée par les élèves ucclois : “Chacun a le droit d’exister et de se sentir bien”

Pour la journée internationale des droits de l’enfant, les Jeunesses Musicales organisent le projet Ma voix, Mes droits. 350 élèves de 5e et 6e primaire y participent en Wallonie et à Bruxelles en écrivant et en enregistrant des chansons.

“Harceleur, tu crées la souffrance et l’errance, mais si t’es tout seul, t’es impuissant“, rappent les élèves du collège Saint-Pierre d’Uccle. Pendant plusieurs matinées, ils ont réfléchi au texte et composé eux-mêmes leur chanson. “On est partis de thématiques très larges autour des droits de l’enfant. Au début, on a été à droite à gauche, slalomé“, raconte Ludovic Jeanmart, musicien intervenant aux Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles. “Au final, on est arrivé au thème du harcèlement qui a fait jaillir des choses qui parfois étaient très intenses“.

“Il y a beaucoup d’enfants qui sont harcelés, la plupart du temps à l’école. C’est important d’exprimer ce message“, estime Alicia, élève de 6e primaire. “Chacun a le droit d’exister et de se sentir bien“, insiste Inès.

Les enfants ont donc réécrit les paroles du groupe RIVE, un duo électro-pop bruxellois, parrain et marraine de cette édition. “C’est un groupe d’enfants qui se réapproprie des mélodies qu’on a écrit sur les droits de l’enfant, c’est hyper puissant. Ils ont envie de paix, de changement, d’amitié, ils ont de l’espoir. Ils ont envie de rêver grand“, se réjouit Juliette Bossé, la chanteuse du groupe.

Au total, 350 élèves de Wallonie et Bruxelles participent au projet. Ils présenteront leur chanson lors du spectacle final le 20 novembre prochain à Namur.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Charles Carpreau et Stéphanie Mira