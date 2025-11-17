Santé mentale en crise, précarité grandissante et dangers numériques : le Délégué général aux droits de l’enfant alerte sur une situation préoccupante

Le Samusocial déplore un système qui sature : 6.709 autres demandeurs, parmi lesquels 1.884 familles, ont dû être refusés faute de places. “Pour certaines, nous sommes le dernier filet avant la rue”, alerte l’organisation.

Près de 70% des familles accueillies sont composées de mères seules, dont beaucoup ont fui des violences conjugales ou intrafamiliales. Un phénomène sociétal en hausse. “Les chiffres sont considérables, on est sans voix”, confie Pierre Hublet, directeur opérationnel du Samusocial.

► Revoir | l’interview complète de Pierre Hublet

Celui-ci alerte : les centres ont été pensés pour quelques jours, et accueillent parfois des familles pendant des mois. Espaces exigus, absence d’intimité, impossibilité de cuisiner ou de maintenir des rituels familiaux, les conditions ne sont pas idéales pour le bon développement des enfants.

Depuis janvier 2025, 150 bébés de moins d’un an, dont 28 sortant directement de maternité, ont dormi dans les centres du Samusocial. Une situation d’autant plus préoccupante que l’accueil n’est pas adapté aux tout-petits. Si une Cellule Petite Enfance tente de combler les lacunes, les moyens restent limités.

■ Extrait de l’interview de Pierre Hublet du Samusocial dans Bonjour Bruxelles (17/11)

Le Samusocial appelle les pouvoirs publics à agir, et rapidement à travers plusieurs mesures : renforcer l’accompagnement des femmes victimes de violences et leurs enfants, adapter les centres aux besoins spécifiques des mineurs, soutenir la scolarité des enfants hébergés et financer durablement des dispositifs adaptés à la petite enfance.

“Aucun enfant ne devrait dormir dans la rue. Tant que cela arrive, nous avons collectivement échoué.”