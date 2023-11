Une centaine de personnes rassemblées en faveur de la paix au Moyen-Orient

Environ une centaine de personnes se sont rassemblées sur la place du Luxembourg à Bruxelles, dimanche en fin d’après-midi, pour appeler à la paix dans le conflit opposant Israël au groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza en Palestine. Les participants, Juifs et Arabes, ont échangé entre eux, après quelques discours sur la nécessité de sortir de cette guerre par une autre voie que celle de la violence.

Le rassemblement a eu lieu à l’initiative du collectif Solidarité Judéo-Arabe et de l’humoriste belge Farah. Il s’agissait de la deuxième édition de cette rencontre entre citoyens juifs et arabes, destinée à parler de la douleur que génère chez eux ce conflit dans la bande de Gaza, sans parler politique, et tout en dégustant du houmous offert par un restaurant. “Le collectif s’est créé autour de la volonté de porter un message unique de solidarité et d’empathie“, a communiqué Solidarité Judéo-Arabe. “Touchés par les images de souffrance et par l’impossibilité de trouver, parmi ce flux d’informations, un peu d’espoir, ces citoyens, Juifs et Arabes, ont ressenti le besoin d’échanger sur leur douleur commune. Ils rappellent qu’ils n’ont pas la prétention de pouvoir proposer des solutions à une sortie de guerre, mais ils plaident pour une solution politique qui ne serait plus militaire“.

Pour l’humoriste Farah, à qui revient en partie l’initiative de ce rassemblement, le dialogue est primordial pour porter un message de réconciliation. “Pour nous, c’était important aujourd’hui de dire qu’il ne faut pas s’enfermer dans nos propres narratifs, dans notre tristesse, notre colère, notre douleur… Mais plutôt partager ces sentiments et comprendre ainsi qu’on n’est finalement pas si différents que ça. Il faut un dialogue commun pour parvenir à une solution commune et à la fin de la violence“, a-t-elle dit. “Le message pour la paix, c’est exiger la fin de la violence et la libération des otages (enlevés par le Hamas, NDLR)“.

Belga