Une centaine de manifestants à Bruxelles pour soutenir la flottille humanitaire vers Gaza

Une centaine de manifestants se sont rassemblés jeudi en début de soirée, à l’initiative de “Global Sumud” et de Greenpeace Belgique, devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, après les arrestations par l’armée israélienne d’environ 175 participants à la nouvelle flottille humanitaire jeudi.

D’autres manifestations en soutien à la flottille sont prévues ce jeudi soir à Gand et à Anvers. Dans un communiqué commun, l’entité belge de la flottille “Global Sumud” et Greenpeace Belgique appelaient jeudi midi le gouvernement belge à “faire respecter le droit international et à exercer une pression diplomatique pour obtenir la libération des personnes à bord.”

“Aujourd’hui, il y a 179 personnes qui ont été kidnappées par l’état d’Israël de manière illégale, dans des eaux internationales, alors qu’elles essayaient d’acheminer de l’aide humanitaire pour casser le blocus présent à Gaza”, a dénoncé Nadia Cornejo, porte-parole de Greenpace Belgique. “On demande au ministre de faire pression pour les libérer et d’acheminer de l’aide par un couloir humanitaire”, a-t-elle ajouté, déplorant qu’Israël “agit en toute impunité et continue à broyer le droit international”.

►Lire aussi | Des centaines de participants à la marche en faveur de la flottille pour Gaza à Bruxelles

Devant le ministère, les manifestants ont scandé “Monsieur Prévot, vous êtes remplaçable”, estimant que, parce qu’il est élu par le peuple, il pourrait être remplacé s’il ne respecte pas la volonté de celui-ci. “À partir du moment où aucun état ne condamne Israël, il se rend complice de ce qu’il se passe“, a avancé Nadia Cornejo. “C’est pour cela que l’on demande a la Belgique de se montrer plus ferme vis-à-vis d’Israël“. Les militants ont également distribué des flyers comportant des codes QR qui, une fois scannés, redirigeaient vers l’envoi d’un courriel au cabinet du ministre Maxime Prévot.

Plus tôt dans la journée, le ministère des affaires étrangères israélien avait annoncé que l’armée israélienne avait arrêté environ 175 militants de la flottille humanitaire vers Gaza.

Les organisateurs de la flottille humanitaire souhaitant briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza avaient annoncé peu avant que leurs bateaux étaient entourés de navires militaires israéliens alors qu’ils se trouvaient au large de la Crète (Grèce).

“Israël a décidé d’arraisonner ces 21 bateaux assez loin de ses côtes“, s’est étonnée Nadia Cornejo. “Cela a été surprenant pour l’ensemble de la flottille. Nous n’avons pas de nouvelles de toutes ces personnes.” Israël a entretemps annoncé que les militants arrêtés la nuit dernière seront conduits en Grèce.

►Lire aussi | Six Belges d’une flottille pour Gaza en route vers la Belgique, dont Youssef Swatt’s

Deux précédentes flottilles internationales de militants souhaitant percer le blocus de Gaza avaient été interceptées par la Marine israélienne, au large des côtes de l’Egypte et de la bande de Gaza, à l’été et à l’automne 2025. L’arraisonnement des bateaux par les forces israéliennes avait été qualifié d’illégal par les organisateurs et par Amnesty International, et avait suscité des condamnations internationales. Les membres d’équipage avaient été arrêtés puis expulsés par Israël. “Lors de la dernière flottille, des personnes avaient témoigné de pressions psychologiques, de conditions de détention déplorables“, a rappelé Nadia Cornejo.

Belga – Photo Belga