Des centaines de participants à la marche en faveur de la flottille pour Gaza à Bruxelles

Quelque 500 personnes ont participé mercredi à une marche à Bruxelles en hommage à la Global Sumud Flotilla, la flottille qui fait actuellement route vers la bande de Gaza pour exiger la fin des violences commises par Israël dans cette région et au Liban. C’est ce qu’a constaté Belga sur place. Selon la police, 300 manifestants étaient présents et ont marché du Mont des Arts à la place du Luxembourg.

Le cortège s’est élancé vers 18h00 pour arriver à destination une heure plus tard. Cette marche a fait suite à un congrès organisé en l’honneur de la Global Sumud Flotilla, qui a repris la mer le dimanche 12 avril en direction du Moyen-Orient.

Les manifestants exigent que la flottille soit autorisée à passer et que le “blocus illégal” imposé par Israël soit levé. Ils demandent également que l’Union européenne mette fin à sa “complicité dans le génocide” et se range du côté des activistes. Pour cela, l’UE doit notamment rompre de toute urgence l’accord d’association UE-Israël, comme le réclament l’Espagne et d’autres États membres européens. Il faut également mettre en place un couloir humanitaire dans les eaux territoriales de Gaza. Par ailleurs, l’UE doit également soutenir les mécanismes visant à dénoncer la responsabilité internationale d’Israël, préconisent les manifestants.

Parmi les personnes présentes figurait également la députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan, qui siège au Parlement européen depuis 2024 sous la bannière du parti La France Insoumise (LFI). “Nous devons revenir ici chaque semaine, nous avons besoin de vous”, a-t-elle déclaré. “Vos voix doivent être entendues au Parlement européen. Depuis deux jours, l’UE et les députés européens refusent également de suspendre l’accord d’association avec Israël, alors que des associations et des militants le réclament depuis des décennies. Et ce, malgré une pétition ayant recueilli plus d’un million de signatures.”

Rima Hassan a conclu son intervention sur une note d’espoir. “Vous êtes ici du bon côté de l’Histoire. Il y a eu la génération du Vietnam, la génération de l’Afrique du Sud, mais vous êtes la génération de la Palestine.”

Marc Botenga, député européen pour le PTB, a lui aussi participé à la marche. “Chaque jour, des personnes continuent d’être abattues et bombardées par Israël. (..) Des armes continuent également d’être livrées à Israël. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas rester complices, ni activement ni passivement”, a-t-il lancé. Par ailleurs, “il est également évident que l’accord d’association doit être suspendu. Des pressions sont exercées, des doutes subsistent.”

Selon Marc Botenga, la Belgique doit elle aussi “exprimer immédiatement et clairement ses objections au traité d’association avec Israël“. “J’attends un signal clair de la Belgique pour mettre fin à toute complicité avec Israël“, a-t-il conclu.

Belga/Photos Belga