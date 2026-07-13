Une bulle d’oxygène de 20 millions d’euros pour les 19 communes débloquée par la Région

Le gouvernement bruxellois a débloqué quelque 20 millions d’euros dans le cadre d’un plan de soutien financier exceptionnel et immédiat pour les 19 communes bruxelloises, a annoncé lundi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Ahmed Laaouej (PS).

Selon celui-ci, cette enveloppe est répartie en fonction de trois mesures immédiates pour soutenir l’investissement local, embellir l’espace public et garantir le respect des convictions de chacun.

Pour pallier la fin des anciens dispositifs triennaux et soutenir les budgets extraordinaires des communes, une première enveloppe de 7 millions d’euros est directement octroyée aux pouvoirs locaux. Ces fonds à dédier à des dépenses d’investissements seront distribués proportionnellement à la quote-part de chaque commune dans la dotation générale.

Dix millions d’euros seront consacrés à l’embellissement des espaces publics dans le cadre d’un appel à projets. Ce dispositif prévoit un financement régional à hauteur de 100 % des travaux admissibles (rénovation de places, de parcs; interventions de végétalisation; renforcement de l’éclairage; modernisation du mobilier urbain). Les dossiers de candidature devront être introduits avant le 1er octobre prochain.

Une attention “cruciale” sera accordée à la cohésion sociale: les projets situés dans les quartiers moins favorisés répertoriés par la Région bénéficieront d’un “critère bonus” de 30 points supplémentaires lors de l’évaluation. Ces nouveaux aménagements devront être pleinement accessibles au public au plus tard le 30 juin 2029.

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Enfin, le plan consacre un budget de 3 millions d’euros pour accompagner les communes et les intercommunales face aux obligations de l’ordonnance sur les funérailles et sépultures. Cet appel à projets spécifique financera à 100 % l’acquisition de terrains ou les travaux nécessaires, afin de créer des parcelles multiconfessionnelles garantissant le respect des rites liés aux convictions philosophiques et religieuses de chacun.

Toujours d’après le ministre Laaouej, pour répondre aux échéances légales, les dossiers de candidature devront être introduits avant le 1er octobre 2026 pour une mise à disposition effective des parcelles au 1er janvier 2029. Une avance de 50 % sera versée dès l’attribution des marchés.

“Les pouvoirs locaux font face à des défis financiers majeurs alors que les besoins de nos concitoyens ne cessent de croître. Il est du devoir de la Région d’agir vite et fort, en activant des mécanismes de financement direct et rapide, adaptés à l’urgence du terrain“, a commenté le ministre des Pouvoirs locaux, dans un communiqué.

Belga – Photo : Belga Image