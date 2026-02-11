Une Bruxelloise condamnée pour terrorisme arrêtée à son retour de Syrie

Une Bruxelloise de 31 ans, condamnée en 2017 pour appartenance à une organisation terroriste, est revenue de Syrie le week-end dernier via la Turquie et a été immédiatement arrêtée en Belgique.

Une combattante en Syrie originaire de Bruxelles a rejoint la Belgique depuis la Turquie le week-end dernier et a immédiatement été arrêtée. Le parquet fédéral a confirmé l’information mardi, après sa publication par le journal De Standaard. Fatima C., âgée de 31 ans, avait déjà été condamnée en 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles à une peine de cinq ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Elle a depuis fait appel de ce jugement.

En 2013, à l’âge de 18 ans, la jeune femme est partie en Syrie dans le sillage du recruteur bruxellois Jean-Louis Denis, alias Jean-Louis Le Soumis. Son père Mohammed C., sa mère Maria G., son frère Rachid et sa sœur de 16 ans ont également fait le voyage.

► Voir aussi | “J’ai été un terroriste et je ne m’en excuserai jamais”, dit Mehdi Nemmouche lors de son procès à Paris

La sœur mineure a été mariée de force à un émir local en Syrie et est revenue en Belgique avec sa mère après être tombée enceinte. La police les a arrêtées en janvier 2016, alors qu’elles voulaient retourner en Syrie après l’accouchement.

En 2017, le tribunal correctionnel francophone a condamné tous les membres majeurs de la famille à des peines de prison. Fatima C. se trouvait encore en Syrie à ce moment-là et a donc été jugée par défaut.

Le week-end dernier, la femme est revenue en Belgique et a été immédiatement arrêtée. Les circonstances de ce retour n’ont pas été précisées. Fatima C. était mariée à un combattant français en Syrie.

Belga- Photo : Belga Image