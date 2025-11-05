Une brigade numérique mobile sillonne Bruxelles

Près de 40 % des Belges sont vulnérables face au numérique. Pour y remédier, Bibliothèques sans Frontières a créé une brigade numérique mobile qui se déplace dans toute la région bruxelloise pour aider les personnes à utiliser les outils numériques.

Les interventions couvrent des besoins variés : utiliser un téléphone, gérer sa messagerie, envoyer des messages, effectuer des démarches en ligne ou prendre rendez-vous sur des plateformes administratives. “Beaucoup de questions sur la banque. Beaucoup ont peur des banques en ligne, comment effectuer un paiement. Il faut sensibiliser à ça”, explique Soufiane Housni, étudiant et bénévole depuis mars.

Certaines se déroulent au domicile des bénéficiaires, mais la plupart ont lieu dans des structures locales. Concernant les bénéficiaires, les profils sont variés : “On pense aux personnes âgées et ils sont une grosse partie oui, mais on a aussi des femmes isolées, des personnes en situation de sans-abrisme, des personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité”, confie. Pour Bibliothèques sans Frontières, l’accès au numérique est essentiel pour exercer pleinement sa citoyenneté.

Aujourd’hui, 50 à 60 bénévoles parcourent Bruxelles pour accompagner les citoyens et lutter contre l’exclusion numérique.

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Charles Carpreau et Corinne De Beul