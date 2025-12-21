Une bagarre impliquant une dizaine de personnes éclate à Anderlecht : un homme transporté à l’hôpital

La police de Bruxelles-Midi est intervenue samedi soir vers 20h00 pour une bagarre impliquant une dizaine de personnes près de la chaussée de Mons à Anderlecht, a indiqué dimanche la police. Un homme a été blessé au visage et à la cuisse durant l’altercation.

La rixe s’est produite à proximité de la rue Otlet et de la chaussée de Mons. La bagarre était déjà terminée à l’arrivée de la police, mais les agents ont découvert sur place une victime âgée de 25 ans, blessée au visage et à la cuisse.

Celle-ci a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Le parquet a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Belga – Photo : Belga Image