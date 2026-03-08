Une bagarre éclate devant Manneken Pis lors de festivités : un homme arrêté par la police

Une personne a été arrêtée samedi midi à Bruxelles après une bagarre, a indiqué la zone de police Bruxelles-capitale.

L’incident est survenu devant la statue du Manneken Pis, lors de festivités organisées pour les 35 ans du Poechenellekelder, taverne située à proximité de la statue. Un individu aurait alors tenté de forcer le passage et de bousculer la foule, présente pour les célébrations, a constaté Belga sur place.

Les festivités avaient commencé quelques minutes plus tôt à la Grand Place. Le cortège, avec trois géants mais aussi des personnalités dont le bourgmestre Philippe Close, s’est ensuite dirigé vers le Manneken Pis, pour aller y découvrir son costume de serveur de brasserie, vêtu pour l’occasion.

Alors que les célébrants se trouvaient face au Manneken Pis, à proximité de la brasserie voisine, un individu à pied a tenté de forcer le passage. Les organisateurs ont d’abord tenté de l’en empêcher, mais l’homme a continué sa marche, provoquant une bagarre. Les organisateurs sont finalement parvenus à maîtriser l’individu le temps que la police arrive sur les lieux.

“Nous confirmons qu’aujourd’hui, vers 12h46, nos services ont reçu un appel pour une bagarre survenue lors du cortège des Gardevilles du Meyboom, à proximité de la statue du Manneken-Pis, à l’angle de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne à Bruxelles“, a déclaré Linda Camarero-Verde, porte-parole de la zone de police locale. “Une personne a été arrêtée et emmenée au commissariat pour audition. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. L’enquête est toujours en cours afin d’établir les circonstances exactes des faits“.

Belga – Photo : Belga Image