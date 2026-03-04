Manneken Pis engagé comme serveur par un bar voisin

Le secteur horeca est confronté à une pénurie de personnel, mais un célèbre café bruxellois s’apprête à effectuer un recrutement de choix. Ce samedi, Manneken Pis va prendre du service au Poechenellekelder, situé juste à côté.

Dans sa garde-robe déjà pleine à craquer, le plus célèbre ketje de la capitale peut trouver des tenues de clubs de football, de confréries, de métiers, de pays… Il est cependant assez rare d’y débusquer le tablier d’un café ou restaurant. La commission chargée d’analyser les candidatures à une tenue pour la statuette, composée de représentants de la Ville de Bruxelles et de membres des Amis de l’Ordre de Manneken-Pis, n’a pas hésité longtemps. “Le Poech’ est un estaminet bruxellois renommé dans le centre-ville”, explique Katerina Papadopoulos, responsable de la collection. “C’est un haut-lieu du folklore bruxellois avec lequel nous développons déjà des partenariats.”

Michel De Triest a ouvert son Poech’ en 1991. Des spectacles de marionnettes y étaient donnés au sous-sol, d’où le nom choisi: la Cave du Polichinelle.

Aujourd’hui, il n’y a plus de représentation, mais le spectacle est toujours au rendez-vous. Une décoration toute empreinte de belgitude orne les murs et les plafonds. L’ensemble prend une allure de stand de brocante, mais tout y est soigneusement rangé. Il ne faudrait en effet pas qu’un serveur ou une serveuse se prenne les pieds dans le tapis. Et comme l’établissement ne désemplit pas, le personnel ne ménage pas ses efforts pour servir la clientèle dans les règles de l’art.

Le Poech’ accueille autant de touristes que de Bruxellois. Depuis la terrasse et ses 70 places, on rejoint le bar par un escalier en colimaçon assez étroit. A cet étage, 80 convives peuvent prendre place pour siroter une bonne bière ou se restaurer avec le spaghetti maison. Certains visiteurs apprécient aussi le calme de la cave, qui peut accueillir une trentaine de clients.

La tradition de cacher la nudité du Manneken Pis remonte au 17e siècle. Aujourd’hui, il reçoit environ 25 nouveaux costumes par an et la collection complète comprend 1.200 parures.

Samedi, le ketje sera habillé aux couleurs du Poech’. Une cérémonie est prévue en matinée à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Belga