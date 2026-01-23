Une adolescente de 14 ans agressée et brûlée au visage à la sortie de son école

Sa mère dénonce des réponses inadéquates de la part de l’ancienne école de sa fille face au harcèlement dont elle était victime.

Camillia, une adolescente de 14 ans, a été violemment agressée par une dizaine de jeunes le 20 janvier dernier à la sortie de sa nouvelle école à Molenbeek. Elle a été rouée de coupes et brûlée au visage. Sur le compte Instagram Yurbise, la mère témoigne de plusieurs alertes lancées auprès de la direction de son ancienne école, la KTA Zavelenberg à Berchem-Sainte-Agathe, qui ont seulement abouti à des mesures d’isolement de Camilia lors des récréations et à un changement de classe. La mère déplore la méthode “pas de vague” adoptée par l’école et des mesures qui “pénalisent la victime” alors qu’elle plaidait pour un plan d’action contraignant. Ce harcèlement scolaire a poussé Camilia à changer d’école début janvier, mais cela n’a pas empêché ses harceleurs de passer à l’acte.

Contacté, le pouvoir organisateur GO! scholengroep Brussel confirme avoir été mis au courant de cette agression par la mère de la victime, mais ne fera pas davantage de commentaires dans l’intérêt dans l’enquête. Une plainte a été déposée auprès de la zone de police Ouest. Outre l’enquête policière qui a été ouverte, une enquête est menée en interne afin de comprendre ce qui a pu amener à cette agression. “Nous allons coopérer à 100% avec la police dans l’intérêt de l’enquête“, assure la responsable communication du groupe scolaire, Karin Struys. “Notre préoccupation première est le bien-être de cette jeune fille et nous lui souhaitons un prompt rétablissement“, ajoute-t-elle.

Le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe Christian Lamouline indique auprès de la DH qu’il va rencontrer la mère de la victime mardi prochain.

BX1 – Photo d’illustration Belga