Une action dans les musées à Bruxelles et en Wallonie pour donner une seconde vie aux cadeaux mal-aimés reçus à Noël

Les personnes déçues par le présent reçu durant les fêtes pourront se rendre dans l’un des musées participants du 26 décembre 2025 au 1er février 2026 pour l’échanger contre une entrée ou un autre cadeau.

Sont acceptés les objets neufs, en bon état et susceptibles de plaire et/ou d’être offerts à quelqu’un d’autre. Musées et Société en Wallonie cite comme exemples un bijou qui ne plaît pas, un livre déjà lu ou un vêtement dont la taille ne convient pas.

Au total, 30 institutions muséales, situées en Région bruxelloise et dans les provinces wallonnes, prennent part à l’opération.

À l’issue de celle-ci, Musées et Société en Wallonie fera don des objets collectés restants aux Petits Riens, convaincue que les cadeaux ratés des uns peuvent devenir de véritables trésors pour d’autres.

L’année dernière, l’action “Cadeaux pourris” avait permis à la fédération de musées wallons de récolter et d’offrir plus de 100 cadeaux à l’entreprise d’économie sociale, qui pourra à son tour les revaloriser dans ses boutiques solidaires.

Belga