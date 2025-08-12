Passer la navigation
Un “Zoo du Futur” au cœur de la Gare Maritime dès septembre

Dès le 9 septembre, pandas, singes, tigres, manchots et autres animaux exotiques prendront leur quartier au sein de la Gare Maritime sur le site de Tour & Taxis. Gaïa, l’organisation de défense des animaux, y installera son “Zoo du Futur”, un espace entièrement virtuel dédié aux animaux sauvages.

Grâce à des technologies avancées de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de projection à 360°, les visiteurs pourront se promener au cœur de trois écosystèmes et en apprendre plus sur le bien-être et les besoins des animaux présentés. Ces technologies immersives présentent la biodiversité et les interactions telles qu’elles se produisent dans la nature, créant ainsi une expérience didactique “plus vraie que nature”.

Les écrans tactiles interactifs apportent des connaissances supplémentaires sur la vie et le comportement des animaux sauvages, tandis que des défis ludiques ajoutent à l’amusement. “Le ‘Zoo du Futur’ veut inciter les visiteurs à s’interroger sur le traitement actuel des animaux sauvages qui n’ont aucune liberté. Nous ne le faisons pas en montrant du doigt, mais en proposant des alternatives qui dépassent notre imagination la plus folle, de manière ludique, interactive et innovante“, explique Ann de Greef, directrice de Gaïa.

12 août 2025 - 15h24
Modifié le 12 août 2025 - 15h24
 

