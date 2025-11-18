Un Tram Nouvelle Génération de 42 mètres vient d’être réceptionné à Bruxelles après 1000 km de voyage

La STIB a réceptionné son premier Tram Nouvelle Génération en version longue, un véhicule de 42 mètres arrivé depuis l’usine Alstom de Vienne.

Un nouveau type de tram circulera bientôt dans la capitale : un TNG (Tram Nouvelle Génération) en version longue de 42 mètres. La STIB vient de le réceptionner, dans la nuit du 17 au 18 novembre. Le convoi exceptionnel en camion-remorque a parcouru près de 1000 km depuis l’usine Alstom de Vienne.

Ce TNG rejoindra la flotte existante d’une trentaine de TNG courts (de 32 mètres), qui sont déjà en service. La STIB promet “un tram moderne, confortable et encore plus capacitaire, pour répondre aux besoins des voyageurs“.

Mais avant de pouvoir circuler sur le réseau bruxellois, ce nouveau tram devra passer par une phase de tests, en dépôt puis sur le réseau. “Ces tests, prévus pour durer plusieurs mois, permettent de vérifier que le véhicule réponde bien à toutes les exigences du contrat passé avec le fournisseur“, justifie la société de la société des transports. Il faudra notamment vérifier la compatibilité avec les infrastructures, la commande des aiguillages, les systèmes de freinage, la communication avec le dispatching, le chauffage, la ventilation, les vibrations, le dépannage, etc. “Tous les nouveaux modèles de trams nécessitent un rodage de 1000 km avant de pouvoir accueillir des voyageurs sur le réseau. La priorité est que tout soit en ordre (conformité, sécurité, maintenance) lorsque le véhicule est mis en exploitation“, précise la STIB.

Il est prévu que le TNG long embarque les premiers voyageurs dans le courant du 2ème trimestre 2026.

“La mise en service progressive des TNG courts et longs permet de renforcer l’offre de transport et le confort des voyageurs, ainsi que de remplacer progressivement les trams les plus anciens. Vingt trams de type PCC, à plancher haut, ont déjà été déclassés depuis 2024“, explique la STIB, qui a commandé, en tout, 90 TNG, dont 79 courts (offrant 182 places dont 47 places assises) et 11 longs (offrant 256 places dont 65 places assises). Ce nouveau modèle dispose de larges portes et d’un plancher bas intégral afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. De plus, des espaces multifonctionnels sont prévus pour les voyageurs en fauteuil roulant ou avec poussette.

La rédaction – Photo : STIB/©Steve Lersberghe