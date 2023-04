Le “Tram Nouvelle Génération” déployé sur la ligne 51 entre Bruxelles-Midi et Stade

Présenté en 2019, commandé par la Stib en 2020, le Tram Nouvelle Génération circule enfin sur le réseau bruxellois.

Le premier véhicule TNG a été mis en service mercredi matin sur le tronçon nord de la ligne 51, entre la gare de Bruxelles-Midi et l’arrêt Stade. Il s’agit d’un des volets importants du plan tram de la région de Bruxelles Capitale.

Le TNG, ou “Tram New Generation”, est destiné à renforcer l’offre de tram à Bruxelles. “Plus spacieux et plus confortable, il est équipé de larges portes et d’un plancher bas intégral. Tout a été conçu pour faciliter l’accès au véhicule pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour améliorer la circulation et le confort des voyageurs à bord“, a communiqué la Stib.

Le nouveau tram sera progressivement déployé à Bruxelles. Il circule déjà dans une version courte de 32 mètres, avec 182 sièges. Une version longue de 43 mètres, avec 256 places, est également en cours de déploiement. Le tram a fait l’objet de nombreux tests avant d’être mis en service, a précisé la Stib. Le plan tram du gouvernement bruxellois prévoit la construction de plusieurs lignes de tram d’ici 2035.

► Voir aussi | STIB : un simulateur pour former les conducteurs aux nouveaux véhicules

■ Un reportage de Bernard Denuit et Anna Lawan