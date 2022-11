Elke Van den Brandt présente le budget 2023 consacré à la mobilité : métro, trams, bus et Good Move au programme

Plus d’un milliard d’euros seront consacrés à des investissements dans les transports en commun.

Ce mardi matin, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a présenté en détails son budget pour l’année 2023 lors de la commission Mobilité du Parlement bruxellois. Elle avait déjà présenté les grandes lignes des projets du gouvernement bruxellois dans les colonnes de L’Écho, ce mardi.

Le budget bruxellois consacré à la mobilité a ainsi été augmenté de 106 millions d’euros par rapport à 2022, pour atteindre le montant de 1,448 milliards d’euros, soit près de 20% du budget régional, comme le rappelle L’Écho.

Bus électriques et trams

C’est principalement le réseau de transports en commun qui profitera d’une large majorité de ce budget, annonce Elke Van den Brandt. Des investissements à hauteur de plus de 400 millions d’euros seront ainsi prévus pour l’acquisition de nouveaux trams TNG, l’acquisition de nouveaux bus électriques articulés et l’installation de nouvelles bornes de rechargement, la mise en place de stations plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite ou encore les travaux pour de nouvelles lignes de tram, notamment du côté de Neder-over-Heembeek ou la prolongation de la ligne 9. Un budget spécifique, grâce à l’apport du fonds fédéral Beliris, est également prévu pour la construction de la ligne de métro 3.

► Lire aussi | La nouvelle ligne de tram 10 vers Neder-Over-Heembeek a son permis : voici le trajet définitif

Plus spécifiquement, la ministre de la Mobilité annonce de nouveaux investissements pour améliorer la fréquence des métros, trams (les lignes 3, 4, 7, 8, 25 et 55) et bus, principalement la nuit et le week-end. Elle confirme le lancement dans les deux prochaines années de bus électriques articulés sur quatre nouvelles lignes (46, 53, 87 et 89). Et elle confirme la fin du Plan Directeur Bus, en 2023, avec le prolongement des lignes 17 et 28 et la réorganisation des lignes 29, 36 et 63.

► Lire aussi | Électrification du réseau STIB : quatre nouvelles lignes de bus électriques vont voir le jour d’ici à 2025

Good Move et sécurité routière

Au-delà des transports en commun, le gouvernement bruxellois prévoit une enveloppe de 205 millions d’euros pour l’aménagement et l’entretien des voiries et des infrastructures, et l’amélioration de la qualité de l’espace public. Dans cette enveloppe, les aménagements prévus pour le plan régional de mobilité Good Move et l’organisation de processus de participation et de concertation pour les communes sont également au budget.

Plus de 81 millions d’euros seront prévus pour les tunnels bruxellois en 2023 et 17 millions d’euros seront prévus pour des projets liés à la sécurité routière, notamment l’achat d’une vingtaine de radars supplémentaires. Des subsides seront également prévus pour les communes afin de réaliser des aménagements spécifiques sur leurs voiries.

Gr.I. – Photo : Belga/James Arthur Gekiere