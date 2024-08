La Stib augmente ses tarifs pour la rentrée

La société bruxelloise de transport en commun va augmenter ses tarifs dès le 1er septembre 2024.

Ce 1er septembre, les tarifs de la STIB changent, apprend-on sur le site de la société de transport bruxelloise. Le ticket 1 voyage passe ainsi de 2,10 à 2,20 euros.

Autre hausse de prix: un billet depuis Brussels Airport passe à 7,5 euros (actuellement 7 euros) et le titre valable un jour sur le réseau vaudra quant à lui 8 euros (7,5 aujourd’hui). Le tarif de l’abonnement pour un mois sera fixé à 52 euros au lieu de 49. Celui pour un an grimpe à 520 euros (499 jusqu’ici).

L’abonnement d’un mois pour les voyages de et vers l’aéroport passera de 60 à 64 euros. En ce qui concerne les Brupass, le voyage passe de 2,40 à 2,60 euros, les 10 voyages de 16,80 à 18,20 et celui d’un jour de 8,40 à 9,10. L’abonnement mensuel vaudra 65 euros (60 jusque là) et l’annuel 650 euros (600 aujourd’hui).

Pour les Brupass XL, le voyage coûtera 3,50 euros (3,20 actuellement), les 10 voyages 24,50 euros (22,40 aujourd’hui), le mensuel 91 euros (84 jusque là) et l’annuel 910 euros (840 en ce moment). Ces hausses de tarifs ne touchent pas les titres à tarif préférentiel. Les abonnements STIB scolaire et 18-24 ans bruxellois restent à 12 euros par an. Les moins de 12 ans voyagent gratuitement.

Belga