Voici les gros travaux qui vont encore se poursuivre en septembre dans la capitale

Les congés sont terminés, Bruxelles Mobilité a pu profiter de cette période pour avancer sur de gros chantiers. Certains sont terminés, mais d’autres non et ils risquent encore de durer.

Tunnels

Les travaux de rénovation du tunnel Delta, à la sortie de l’autoroute E411 à Auderghem, sont terminés avec un peu d’avance sur le planning établi par Bruxelles Mobilité. Le tunnel Delta ne sera pas totalement libéré de ses échafaudages pour autant : l’infrastructure sera encore fermée toutes les nuits de 22h00 à 06h00 pour des travaux de finition prévus jusqu’à fin de l’année. En outre, la rénovation du pont Beaulieu, qui surplombe le tunnel et l’E411, se poursuit jusqu’au 13 septembre, entraînant la réduction de la circulation à une bande par sens.

En ce qui concerne le tunnel Tervueren, à Woluwe-Saint-Pierre, les travaux de rénovation vont encore se prolonger jusqu’au 31 août, comme prévu. La circulation est réduite à une bande dans chaque sens.

Les travaux du tunnel Boileau, à Etterbeek, vont encore durer jusqu’au 31 août, mais durant la nuit.

Le tunnel Reyers-Centre sera fermé du 22 juillet au 31 août, comme mesure d’accompagnement pour le réaménagement du rond-point Schuman par Beliris.

Enfin, au carrefour Léonard, encore un petit peu de patience. Bruxelles-Mobilité annonce la fin des travaux pour le 22 novembre.

Réaménagements

Les travaux sur la rue de la Loi se poursuivent. Un chantier est en cours devant le bâtiment Charlemagne et le parc de la vallée du Maelbeek. La bande de droite sur la rue de la Loi à la sortie du tunnel est donc fermée et ne devrait être libérée que le 16 septembre prochain. Au niveau du rond-point Robert Schuman, les travaux de l’Esplanade ont commencé. La jonction entre le rond-point et la rue de la Loi (devant le Berlaymont) sont fermées. Si ce chantier doit encore durer jusqu’au début de l’année prochaine, la latérale devrait être réouverte le 31 août.

La transformation de l’avenue des Croix du Feu en boulevard urbain est encore en cours. Cet été, les ouvriers ont travaillé au niveau de l’intersection avec la chaussée de Vilvorde, mais aussi au croisement avec le rond-point des avenues Mustaard et Gros Tilleul. Selon La Libre, ces travaux devraient durer jusqu’à la fin du mois de septembre. Des perturbations seront possibles à cause du rétrécissement des bandes de circulation.

La place Sainctelette est aussi en cours de réaménagement. Ce chantier-ci devrait durer jusqu’en 2027. Depuis ce lundi, toutefois, la circulation dans le tunnel Annie Cordy est rétablie, après avoir été réduite à une seule bande.

Tram

C’est un gros chantier de la STIB: le renouvellement des voies sur les lignes de tram sur l’avenue de Tervueren. Certaines parties du chantier touchent à leur fin (à hauteur du Musée du Tram et entre l’avenue de la Faisanderie et le boulevard du Souverain, prévue le 31 août), alors qu’une autre portion va encore durer un moment. Le chantier entre Quatre Bras et la chaussée de Tervueren se prolongera jusqu’au 21 janvier 2025. La ligne de tram 44 devrait ainsi être interrompue dès le 1er septembre et jusqu’à la mi 2025. Des bus de remplacement seront mis en place.

La STIB est également en train de rénover le revêtement de l’avenue Fonsny.

Pistes cyclables

Sur l’avenue Jules Bordet à Evere, une piste cyclable bidirectionnelle est en train d’être aménagée par Bruxelles Mobilité. Elle devrait être terminée le 20 septembre.

Tous les chantiers de Bruxelles peuvent être consulter sur le site mobilite-mobiliteit.brussels/fr/chantiers

M.D. – Photo : BX1