La Défense met à l’honneur ses vétérans

La Défense a rendu hommage dimanche à ses vétérans au cours d’une cérémonie organisée dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Le ministre Theo Francken et le Chef de la Défense, Frederik Vansina, ont salué l’engagement des soldats belges déployés dans des opérations militaires à l’étranger.

Depuis 1960, plus de dix mille militaires ont participé à des missions sur le territoire national et à l’étranger. L’an dernier, une “Journée des vétérans” était organisée pour la première fois afin de les mettre à l’honneur. Les vétérans distingués cette année ont notamment participé aux missions déployées dans les pays Baltes et en mer Baltique ainsi qu’à la mission menée en Roumanie, qui visent à garantir la sécurité du flanc est de l’Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Plusieurs d’entre eux ont reçu un coin militaire des mains du ministre et de plusieurs généraux. “Chaque mission que le gouvernement vous a confiée est différente. Mais l’engagement reste toujours le même: garder la paix et contribuer à un monde plus sûr. Que cette mission ait été humanitaire, logistique, axée sur le combat ou de soutien: votre rôle a été crucial. Vous portez tous des histoires avec vous. Certains en parlent ouvertement. D’autres choisissent le silence. Mais sachez que la Défense ne vous oublie pas. Et le gouvernement belge, ainsi que la population, non plus”, a souligné le ministre dans une allocution prononcée après un passage en revue des troupes rassemblées à l’ombre des arches du Cinquantenaire. Le nouveau ministre veut aller plus loin qu’une journée commémorative.

Un projet de loi est en préparation afin d’offrir aux vétérans certains avantages comme la gratuité des transports en commun et le remboursement du ticket modérateur des soins de santé.

■ Interviews de l’adjudant Major Vicky et 1er Caporal Chef Carl au micro de Simon Breem et Thibaut Rommens