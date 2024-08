Quelque 70 nouveaux bus Stib électriques et articulés circuleront à Bruxelles d’ici à 2026

Un nouveau bus électrique est arrivé à la STIB. Il s’agit du premier exemplaire d’une commande de 70 nouveaux bus articulés full électriques de type eCitaro, qui sont attendus sur le réseau entre 2024 et 2026.

Les 59 premiers bus livrés cette année remplaceront les derniers bus Euro 5 encore en circulation avant le premier janvier 2025, pour être conforme aux règles de la LEZ. Leur arrivée constitue une étape importante dans le processus d’électrification totale de la flotte de bus de la STIB prévue d’ici 2035.

Le premier bus réceptionné par la STIB fait d’abord l’objet de tests en profondeurs, afin de confirmer que le véhicule livré correspond bien aux attentes avant l’arrivée des bus suivants. Ces tests sont prévus pour une durée de deux semaines. Une fois les tests réalisés, ce premier exemplaire servira à la formation du personnel, qu’il soit technique, de conduite, du dispatching ou encadrant, afin qu’il se familiarise avec ce nouveau modèle.

Les 70 bus “eCitaros” articulés de Mercedes-Benz s’inscrivent dans l’électrification progressive du réseau bruxellois, qui vise une offre 100% électrique d’ici 2035. Ils viendront compléter les 37 bus électriques Stib déjà en circulation à Bruxelles. Leur mise en service portera le nombre de bus électriques du réseau à 107 sur un total de 846 bus.

La particularité des nouveaux venus: ils sont “articulés”, et par conséquent d’une plus grande capacité (dotés d’un plancher bas, de quatre portes et de pantographe). Leurs batteries doivent être rechargées aux dépôts ainsi que sur le réseau, aux terminus. “Le montant total de la commande s’élève à environ 60 millions d’euros, soit une valeur de 820.000 euros par bus”, a précisé le directeur général de la Stib, Brieuc de Meêus.

Equiper les terminus et les dépôts

L’électrification de la flotte de bus nécessite d’aménager et d’électrifier les dépôts de la STIB. Ceux de Haren et de Jacques le sont déjà partiellement et accueillent déjà aujourd’hui des véhicules électriques. Le dépôt de Marly, situé à Neder-Over-Heembeek est le premier destiné à terme à accueillir uniquement des bus 100% électriques. Exploité depuis 2019, il accueille actuellement 82 bus diesels et hybrides.

Les bus électriques articulés doivent être rechargés au dépôt et sur le réseau, aux terminus. Pour cela, la STIB équipe ses terminus de mâts de rechargement, auxquels les bus se connecteront au moyen d’un pantographe pour recharger leurs batteries durant le servcice. La majorité des aménagements seront réalisés d’ici fin 2024.

Les nouveaux bus électriques circuleront sur les lignes suivantes : 46 Moortebeek – Pannenhuis, 53 Westland-Shopping – Hôpital Militaire, 87 Simonis – Beekant et enfin 89 Westland Shopping – Gare Centrale.

Rédaction – Photo : Stib