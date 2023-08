Emploi: un tiers des indépendants travaillent plus de 50 heures par semaine

Sept indépendants sur dix travaillent plus de 40 heures par semaine et un tiers d’entre eux en prestent même plus de 50 de manière hebdomadaire, ressort-il mardi d’une enquête menée par le prestataire de services RH Acerta auprès de plus de 2.300 starters et entrepreneurs indépendants.

Trois indépendants sur dix admettent ne pas être en mesure de lâcher prise après leurs heures de travail. Près de deux tiers, 64 % d’entre eux, avouent même toujours garder un œil sur le travail une fois rentrés à la maison. On pourrait facilement penser que cette charge de travail affecte leur bien-être mental. Pas forcément, semble-t-il, puisque “65 % des indépendants se disent actuellement satisfaits, voire très satisfaits, de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée”. Bon nombre d’entre eux aimeraient cependant disposer de plus de temps pour leur famille et faire du sport.

En marge de cette enquête, Acerta invite les indépendants qui souhaitent tester leur bien-être mental à surfer sur le site www.independantsansstress.be, où ils obtiendront un rapport personnalisé contenant les résultats ainsi que des conseils. Quelque 4000 indépendants se sont déjà prêtés à l’exercice, selon le prestataire de services RH.

Belga – Belga Image