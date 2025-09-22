Un théâtre bruxellois lance des billets à 8€ pour les étudiants: “C’est moins cher qu’un ticket de cinéma”

Cette saison, le théâtre flamand KVS propose des billets à 8 € pour tous les étudiants et l’accès gratuit pour ceux en arts du spectacle. Les inscriptions se font par e-mail avec une preuve d’études.

Tous les étudiants, quel que soit leur domaine d’étude, n’auront plus qu’à payer 8€ pour profiter d’un spectacle au théâtre flamand KVS cette saison. Pour les étudiants en arts du spectacle, l’accès sera gratuit.

“C’est moins cher qu’un ticket de cinéma moyen et cela coûte autant qu’un passage à la friterie“, fait remarquer le théâtre au travers d’un communiqué. Le but : “inciter davantage d’étudiants à découvrir ce qui rend le théâtre si unique“. Pour le KVS, “le théâtre reste une source de richesse importante dans une société de plus en plus dominée par l’individualisme“.

Pour en profiter, les étudiants doivent envoyer une preuve d’inscription à tickets@kvs.be afin de recevoir un code étudiant personnel qui leur permettra d’acheter des tickets à 8€.

Le programme du KVS est multilingue, surtitré en français et en anglais et propose un large éventail de genres. Le KVS rappelle également que cet automne, son affiche sera étoffée de pièces hispanophones, avec des représentations d’Europalia et du nouveau festival T E R R I T O R I O.

