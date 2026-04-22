Un syndicat policier dépose un préavis de grève du 12 mai au 30 juin

La CGSP a déposé un préavis de grève qui prendra cours le 12 mai pour une période allant jusqu’au 30 juin, indique le syndicat socialiste dans un communiqué mercredi. La CGSP dénonce l’absence de réponses du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin et du gouvernement fédéral à l’attractivité du métier de policier.

Une action syndicale est déjà programmée le vendredi 24 avril à 06h30 à la gare Bruxelles-Centrale. Une rencontre est aussi prévue avec Georges-Louis Bouchez à 09h00 au siège du MR, précise le syndicat.

“Il n’y a aucune prise en considération de la pénibilité et de la dangerosité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien”, détaille la CGSP. “Les derniers comités de négociation des services de police laissent un constat amer et profondément préoccupant: aucune réponse concrète n’a été apportée par le ministre de l’Intérieur sur l’attractivité du métier de policier, alors même que la crise de recrutement et de fidélisation du personnel ne cesse de s’aggraver.”

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Le syndicat évoque des “solutions cosmétiques” -comme “l’engagement des militaires pour faire des patrouilles”-, mais “rien sur l’engagement du personnel manquant, rien sur la revalorisation salariale, rien sur le refinancement des zones de police mais une fusion des zones de police de Bruxelles que personne ne souhaite”.

La CGSP fait savoir qu’elle exige immédiatement “un véritable débat sur l’attractivité du métier de policier; une revalorisation salariale et statutaire; une amélioration concrète des conditions de travail; le renforcement des dispositifs de fin de carrière par un véritable congé préalable à la pension; une reconnaissance réelle de la pénibilité du métier; et la suppression du plafonnement de l’indexation des salaires”.

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