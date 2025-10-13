Passer la navigation
Un suspect sous mandat d’arrêt et un mineur placé en IPPJ après des tirs boulevard du Midi

Boulevard du Midi - Google Street View

Un suspect a été placé sous mandat d’arrêt après des coups de feu survenus dans la nuit du 7 au 8 octobre au boulevard du Midi, à Bruxelles. Un second suspect, mineur, a été envoyé en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Les deux suspects, âgés de 18 et 16 ans, ont pris la fuite à bord d’un scooter avant d’être interceptés après une course-poursuite. Une arme de guerre a été retrouvée sur l’un d’eux au moment de leur arrestation.

Selon la porte-parole du parquet, Maryam Benayad, le suspect majeur a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction du chef de tentative d’assassinat, port et détention d’arme à feu prohibée, et association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Le mineur, entendu par un juge de la jeunesse, a quant à lui fait l’objet d’une ordonnance de placement en IPPJ.

Peu après minuit, la nuit du 7 au 8 octobre, les policiers de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles en patrouille ont entendu des coups de feu retentir à proximité du boulevard du Midi. Quatre personnes ont été grièvement blessées. Le ministère public n’a pas communiqué sur leur état de santé.

Belga – Image : Google Street View

13 octobre 2025 - 17h30
Modifié le 13 octobre 2025 - 17h30
 

