Un subside d’un million d’euros pour transporter les plus de 65 ans vers les centres de vaccination

Le gouvernement bruxellois a approuvé l’octroi d’un subside de 1 million d’euros afin de soutenir financièrement les communes bruxelloises qui ont assuré le transport gratuit des personnes âgées vers les centres de vaccination.

Depuis le début de la crise, les communes ont parfois dû prendre en charge le coût du transport des personnes âgées de 65 ans et plus vers les centres de vaccination.

Elles ont d’ailleurs mis en place différents dispositifs : chèque taxis, système de transport collectif, etc. Souvent, les personnes âgées n’étant plus en capacité de conduire, l’accessibilité du centre de vaccination en transport en commun ou à pied n’est pas aisée ou encore, il s’agit de personnes isolées.

159.593 Bruxellois

La Région a donc débloqué 1 million d’euros pour assurer la gratuité du transport des 65 ans et plus vers les centres de vaccination. Ce subside est réparti parmi les 19 communes bruxelloises au prorata du pourcentage de la population de 65 ans et plus.

“On compte, en Région bruxelloise, 159.593 personnes qui sont âgées de 65 ans et plus. 86% d’entre elles ont reçu leurs deux doses de vaccin. En dégageant 1 million d’euros pour leur transport vers les centres de vaccination, nous contribuons à protéger les personnes les plus vulnérables mais nous soutenons également les communes dans la mise en œuvre des mesures pour lutter contre le Covid-19 », rappelle le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt.

