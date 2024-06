Un spectacle multimédia immersif sur Harry Potter débarque fin juillet à Tour & Taxis

Le spectacle multimédia “Harry Potter: Visions of Magic”, créé par Warner Bros, sera présenté à Tour & Taxis Bruxelles à partir du vendredi 26 juillet 2024, annoncent jeudi ses organisateurs dans un communiqué.

Sur 3.000 mètres carrés, une expérience artistique et interactive fera explorer au public les recoins les plus mystérieux du monde des sorciers. “Des contenus vidéo réactifs, une architecture audacieuse et des ambiances sonores originales créent des installations multisensorielles à couper le souffle“, promettent les organisateurs.

“Le succès retentissant de la première de ‘Harry Potter: Visions of Magic’ à Cologne, qui a remporté de nombreuses récompenses et s’est déroulé à guichets fermés, témoigne de la forte demande pour cette expérience unique en son genre“, se réjouit Ron Tan, président exécutif et PDG de NEON, groupe qui figure parmi les organisateurs de l’événement.

Les fans peuvent déjà s’inscrire sur le site pour pouvoir participer à la prévente qui aura lieu le 10 juin à 10 heures en vue d’obtenir des billets à l’avance. La vente générale des places débutera quant à elle le 10 juin à 14 heures.

Belga – Photo : Belga