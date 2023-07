Un sommet UE-Amérique latine lundi et mardi à Bruxelles

Les dirigeants de l’Union européenne et ceux de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) se réuniront lundi et mardi à Bruxelles lors d’un sommet UE-CELAC. Un périmètre de sécurité sera installé autour du rond-point Schuman et des perturbations sont donc attendues.

Ce sommet vise à “renouveler” la relation de l’UE avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Il s’agit de la première réunion de ce type en huit ans. Y participeront, les 27 chefs d’État et de gouvernement de l’UE et les représentants des 33 pays membres de la CELAC, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell. Le sommet sera coprésidé par le président du Conseil européen, Charles Michel, et le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, en sa qualité de président de la CELAC. L’accord commercial entre l’UE et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) devraient être au coeur des discussions. Cet accord a été conclu en 2019, après plus de vingt ans de négociations complexes, mais il n’a toujours pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales, en particulier du Brésil. Les dirigeants devraient également aborder le soutien à l’Ukraine et les changements climatiques, entre autres. Ce sommet est la troisième rencontre UE-CELAC. Le premier sommet avait eu lieu en 2013 à Santiago (Chili), suivi d’un deuxième en 2015 à Bruxelles.

Embarras de circulation

Comme lors de chaque sommet dans la capitale européenne, de nombreuses mesures de sécurité sont prises et celles-ci ont un impact sur la mobilité, a annoncé le service public régional de mobilité. Un périmètre de sécurité sera instauré autour du rond-point Schuman. Dans cette zone, la circulation sera interdite. Les piétons devront disposer d’un badge d’accès et montrer leur carte d’identité pour entrer dans ce périmètre. Le tunnel Reyers-centre sera également fermé à la circulation. Concernant les transports publics, les bus passant par Schuman seront déviés via Maelbeek (lignes 12, 21, 22, 27, 36, 60 et 79). Une série d’accès à la station Schuman seront également fermés.

Belga