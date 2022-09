Un site internet est né pour aider les jeunes parents bruxellois

Le site Bornin.brussels compile tout un tas d’informations utiles et importantes à destination des jeunes parents bruxellois, mais aussi des professionnels. L’une des fondatrices et coordinatrices du site, Emmanuelle Van Besien, était l’invitée du 12h30 pour en parler.

Les jeunes parents se sentent souvent démunis, face à à la somme d’informations, de possibilités ou autres avantages et aides dont on peut bénéficier. Bornin.brussels, a donc vu le jour pour servir d’outils aux parents, futurs parents et travailleurs de la périnatalité à Bruxelles : “C’était important de se focaliser sur la région bruxelloise et sa diversité et d’offrir un site qui renseigne les parents et les futurs parents sur les aspects informatifs, dès avant la conception jusqu’aux deux ans et demi de l’enfant” justifie Emmanuelle Van Besien, l’une des coordinatrices et fondatrices du site. “Mais aussi renseigner sur les répertoires d’acteurs qui peuvent être importants pour les aider, les aiguiller quand ils rencontrent des difficultés ou quand ils se posent des questions” ajoute-t-elle.

Imaginé par trois expertes des questions périnatales et pédiatriques, le site compile tout un tas d’informations importantes : “Quand les parents vont découvrir un article, ils vont trouver une ‘infobox’, qui va leur donner plein de liens vers des sources complémentaires. Un bouton ‘qui peut m’aider à Bruxelles’ donne toute une série d’acteurs qui peut les aider sur cette thématique précise” décrit Emmanuelle Van Besien.

Les 20.000 naissances par an à Bruxelles justifient la création de ce site. D’autant plus qu’il permet aux parents de communiquer en envoyant leurs témoignages. Ils peuvent également se rencontrer grâce aux initiatives solidaires répertoriées sur le site.

Bornin.brussels se focalise notamment sur les familles en situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Dans la capitale, on dénombre 65.000 familles monoparentales, et 41% de jeunes dont le revenu familial se situe sous le seuil de pauvreté.

■ Une interview de Emmanuelle Van Besien, coordinatrice et fondatrice de bornin.brussels