Le nombre de naissance a baissé de 13% entre 2013 et 2022 à Bruxelles

Le nombre de naissances en Régions bruxelloise et wallonne a diminué l’an dernier, comme c’était déjà le cas avant la pandémie de Covid-19, nous apprend le Centre d’épidémiologie périnatale (Cepip) dans son rapport annuel 2022.

Entre 2013 et 2022, le nombre de naissances a diminué de 13% dans la capitale et de 8.9% en Wallonie. En 2022, on en comptabilisait respectivement 21 650 et 34 093. Alors qu’une tendance à la baisse était déjà observée en 2020 durant la crise sanitaire, celle-ci était repartie à la hausse en 2021, avant que la tendance se réinverse en 2022.

Du côté du pourcentage d’accouchements déclenchés, celui-ci est en hausse constante depuis 2013 avec 33.2% en 2022 pour la Région bruxelloise. Pour le Cepip, limiter le recours à l’induction uniquement en cas d’indication médicale majeure semble être un levier important afin de faire diminuer la proportion globale.

Chiffre record

De leur côté, les proportions de césariennes atteignent un nouveau record depuis 10 ans, avec 22,8% au sud du pays et 20,9% dans la capitale. La catégorie qui contribue le plus à cette hausse est celle de femmes ayant déjà accouché avec antécédent de césarienne, note le Cepip, qui recommande dès lors d’éviter autant que possible la première césarienne et de tenter la voie basse après un antécédent de ce genre.

Enfin, le Centre d’épidémiologie périnatale constate une tendance favorable vers la diminution de la pratique de l’épisiotomie (incision dans le bas du vagin pratiquée au moment de l’accouchement pour en augmenter l’ouverture et faciliter le passage du bébé), dont la proportion a diminué de moitié de 2012 à 2021 dans les deux Régions (de 39,9% à 18,2%).

Belga – Photo : Belga