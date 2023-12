Focus de l’IBSA : la population bruxelloise a fortement augmenté en 2022

L’IBSA a sorti son dernier rapport concernant l’évolution de la population bruxelloise en 2022.

La région a pu renouer avec “une forte croissance démographique” en 2022. Selon le rapport de l’IBSA, cette croissance est “inédite depuis le boom démographique de 2007-2012″.

La Région bruxelloise a ainsi gagné 18.538 habitants, ce qui correspond à une augmentation de 1,52 %.

Cette augmentation peut s’expliquer par l’exode des Ukrainiens, qui “a touché la Belgique, dont la Région bruxelloise”. Avec cet exode, le solde migratoire de la région a battu des records : “La différence entre les arrivées à Bruxelles depuis l’étranger et le départ de Bruxellois vers l’étranger n’a jamais été aussi élevée depuis la création de la Région en 1989, et elle s’élève à +31 600″. “Les Ukrainiens vivant en Région bruxelloise au 1er janvier 2023 sont plus de cinq fois plus nombreux qu’un an auparavant. Il s’agit surtout de femmes (61 %), principalement entre 20 et 39 ans, ainsi que d’enfants”, poursuit l’IBSA.

Les naissances n’augmentent pas

Pour la huitième année consécutive, la natalité de la région continue de baisser. Cette année, le nombre de naissances “a diminué de 1 000 unités par rapport à 2021″. Cependant, “le nombre de naissances (14 744) dépasse toujours largement le nombre de décès (8 914) à Bruxelles, contrairement à ce qui se passe en Flandre et en Wallonie”.

“Enfin, la Région bruxelloise continue de perdre de nombreux habitants vis-à-vis des deux autres régions, par le jeu des migrations internes”, conclut l’IBSA.

E.V. – Photo : Belga / Nicolas Maeterlinck