Les petits faucons pèlerins doivent d’abord percer la coquille puis la cisailler grâce à une petite excroissance qui se trouve au bout du bec, qui tombera naturellement quelques heures après l’éclosion.

Les premiers pépiements des fauconneaux se font entendre à l’église Saint-Job d’Uccle, signe que l’éclosion des deux œufs a commencé, annonce jeudi l’Institut des sciences naturelles dans un communiqué.

Les poussins ont peu de place et doivent pivoter sur eux-mêmes pour progressivement, millimètre par millimètre, se libérer. Une opération qui peut leur prendre plusieurs heures. L’éclosion et les premiers pépiements peuvent être observés en streaming grâce aux caméras installées dans les nids dans le cadre du programme “Faucons pour tous”. “Jusqu’à 3.000.000 de connexions ont été comptabilisées au cours d’un seul printemps et cela en provenance depuis plus de 100 pays répartis sur tous les continents”, souligne l’Institut des sciences naturelles.

Des séances d’observation avec télescope seront également organisées les 13, 14 et 21 avril, de 16h30 à 18h00, au pied de l’église Saint-Job. Le travail des ornithologues et des collaborateurs-bagueurs de l’Institut des sciences naturelles a permis d’affirmer que le mâle présent cette année est bien le même que celui de l’année passée. Il est né au printemps 2018 à l’église Saint-Antoine d’Etterbeek. Il est en revanche impossible d’en être certain pour la femelle car elle n’est pas baguée. Trois œufs ont été pondus au total début mars, mais seuls deux ont survécu. Leur couvaison a débuté le 10 mars.

Deux autres couples de faucons pèlerins nichent respectivement à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et sur le beffroi du bâtiment historique de l’Université libre de Bruxelles (ULB). L’éclosion de leurs œufs est prévue aux alentours du 21 avril d’un côté et du 27 avril de l’autre.

Belga – Photo : Institut des Sciences naturelles