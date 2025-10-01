Un réseau de vente d’armes semi-automatiques démantelé à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a annoncé, mercredi, le démantèlement d’un réseau de trafic d’armes après des opérations policières menées lundi et mardi. L’organisation est suspectée d’avoir introduit et distribué dans la région bruxelloise des armes semi-automatiques contrefaites ces derniers mois.

“Ces 28 et 29 septembre 2025, après de nombreux mois d’enquête, une vaste opération a été menée par la division grand banditisme de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles, avec l’appui des Unités spéciales”, a indiqué le parquet. “Celle-ci a permis de neutraliser un réseau criminel soupçonné de trafic d’armes à grande échelle.”

Seize personnes ont été interpellées, parmi lesquelles neuf sont inculpées et placées sous mandat d’arrêt pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, de détention d’armes, de munitions et de vente d’armes à feu.

L’enquête a révélé que ce réseau avait établi son principal point de distribution à Bruxelles et aurait approvisionné des clients en Belgique et à l’étranger.

“Les armes saisies, bien qu’illégalement fabriquées, sont très prisées des milieux criminels, en raison de leur traçabilité qui est rendue difficile et leur disponibilité en nombre sur le marché noir’, a précisé le parquet.

Les enquêteurs ont également découvert des liens avec des groupes criminels à l’étranger, permettant l’acheminement d’armes à travers les frontières.

“Sur le plan opérationnel, ce dossier constitue une réussite cruciale dans la lutte permanente de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles contre la criminalité organisée”, a expliqué le directeur de la PJF de Bruxelles, Eric Jacobs.

“Les incidents de tirs, parfois mortels, se sont multipliés à Bruxelles”, a déclaré le procureur du Roi Julien Moinil. “Que ce soient pour des dossiers liés au narcotrafic ou pour d’autres faits de criminalité, l’usage d’armes à feu est devenu beaucoup trop récurrent. Le parquet de Bruxelles fait de la lutte contre ce phénomène une de ses priorités.”

