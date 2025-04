Un règlement de comptes mortel dans le milieu de la drogue jugé aux assises en mai

La cour d’assises de Bruxelles entamera début mai le procès de Michaël Pindeville, accusé de meurtre, de torture et de traitement inhumain et dégradant commis sur un homme dans un appartement des Marolles en mars 2022.

La victime, qui était “nourrice” dans un trafic de drogue, autrement dit une personne chargée de garder les stocks de stupéfiants dans un lieu secret, était soupçonnée par les dirigeants du trafic d’avoir volé de la marchandise.

C’est un dossier emblématique de la violence générée par le trafic de drogue qui sera jugé aux assises de Bruxelles dans quelques semaines. Michaël Pindeville et un second individu, mineur au moment des faits et dont le juge de la jeunesse s’est dessaisi, sont accusés d’avoir torturé un homme d’une trentaine d’années, Yacine, jusqu’à le tuer.

Le tirage au sort des jurés aura lieu le 5 mai à 14h00, et l’instruction d’audience débutera le 8 mai à 09h00. Les faits ont eu lieu en mars 2022 dans un appartement de la rue des Visitandines à Bruxelles, au cœur du quartier des Marolles.

Les auteurs ont brûlé la victime avec un fer à repasser au niveau du bas-ventre, des testicules, des bras et du visage. Ils l’ont aussi frappé à de nombreuses reprises avec une barre de fer et d’autres objets contondants. Après des heures de souffrance, la victime a été abandonnée agonisante dans la rue. Des passants ont averti les secours et le jeune homme, gravement blessé, a été emmené à l’hôpital où il décédera quelques jours plus tard.

Yacine était “nourrice” dans un trafic de drogue. Il était chargé de garder les stocks de stupéfiants dans un appartement tenu secret, pour le compte des dirigeants du trafic. Suspecté par ceux-ci d’avoir volé dans ce stock, il a été l’objet d’un règlement de comptes ultra violent.

