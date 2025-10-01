Un regard neuf sur le handicap invisible en Wallonie et à Bruxelles : “100 % méritent d’être compris”

Douleurs chroniques, fatigue extrême, troubles cognitifs, maladies auto-immunes : autant de réalités vécues par des milliers de personnes en Belgique, mais trop souvent ignorées. Altéo, mouvement social de personnes malades, valides et handicapées, partenaire de la Mutualité chrétienne, a lancé mardi sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée “Ne jugez pas ce que vous ne voyez pas”, où elle met en lumière ces personnes porteuses de handicaps invisibles.

Cette campagne s’appuie sur une enquête nationale menée auprès de plus de 3.150 personnes concernées. Elle révèle que 88% des répondants estiment que la société ignore ce qu’est le handicap invisible, tandis que 50% choisissent de taire leur situation par crainte. Pourtant, 83% pensent qu’en parler améliorerait leur bien-être.

Le coup d’envoi a été donné lors du vernissage de l’exposition interactive “Ce que vous ne voyez pas” au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Douze portraits et vidéos-témoignages y invitent à découvrir le quotidien de personnes confrontées au handicap invisible.

“80 % des handicaps sont invisibles, mais 100 % méritent d’être compris”, souligne Altéo, qui compte près de 12.000 membres en Wallonie et à Bruxelles. L’association rappelle que ces atteintes, difficiles à percevoir, entraînent souvent incompréhension, isolement ou discrimination.

L’exposition, construite comme une œuvre immersive, associe portraits photographiques et mots stigmatisants afin de provoquer un déclic. Elle sera accessible gratuitement au Parlement jusqu’à fin octobre, avant de circuler dans d’autres lieux en communauté française, dont Tour & Taxis à Bruxelles en novembre, dans le cadre du sommet Caruna, un sommet citoyen pour repenser les soins.

Les photos sont signées Johanna de Tessières, photojournaliste, membre du collectif HUMA. Elle travaille depuis plus de vingt ans sur les questions humanitaires et les droits de l’homme à travers le monde.

