Un quart des employés dans les établissements de soins n’est pas vacciné à Bruxelles

Dans les maisons de repos, c’est même un employé sur trois qui n’est pas vacciné.

À la demande de la Task Force Vaccination, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) a réalisé une analyse afin de mesurer la couverture vaccinale au sein des hôpitaux et des maisons de repos/maisons de repos et de soins en Belgique. Plusieurs constats se dégagent de cette analyse.

“Lorsqu’on analyse l’ensemble du personnel non vacciné, on constate que les employés des établissements de soins de santé wallons et bruxellois constituent respectivement 53,1% et 24,1% des non vaccinés“, fait remarquer le KCE.

Les résultats révèlent aussi que la couverture vaccinale dans toutes les régions est plus élevée dans les hôpitaux que dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR/MRS).

Un employé sur trois n’est pas vacciné dans les maisons de repos bruxelloises

Dans les MR/MRS, c’est en Flandre que le pourcentage d’employés entièrement vaccinés est le plus élevé avec 93,8%. Il est par contre de 78,5% en Wallonie et de 66,9% dans la capitale.

Dans les hôpitaux, ce pourcentage est de 96,5% en Flandre, de 83,9% en Wallonie et de 84,6% à Bruxelles.