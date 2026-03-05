Un policier sauve un individu dans le canal de Bruxelles

Un policier de la zone locale Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a sauvé une personne qui se trouvait dans le canal de Bruxelles, ont rapporté les pompiers bruxellois jeudi. La victime est désormais dans un état stable et a été transportée à l’hôpital.

“Vers 15h50, nos services ont été appelés pour une personne dans le canal, à hauteur de la chaussée de Gand et du quai du Hainaut“, a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. “À notre arrivée sur place, il y avait déjà un policier, qui avait sauté dans le canal pour sauver la victime“, a-t-il ajouté.

Le policier a ensuite mis la victime sur la berge, au sec. Il a procédé à une réanimation avant qu’un médecin du SMUR prenne le relais. “La personne est stable, mais est en état d’hypothermie. Elle a été emmenée à l’hôpital“, a précisé Walter Derieuw.Le policier concerné n’a pas eu besoin de soins, a ajouté le porte-parole. Les circonstances de l’incident sont encore incertaines.

